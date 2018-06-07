«GM-АВТОВАЗ» снова приостановил сборку Chevrolet Niva

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Кроссоверы Chevrolet Niva снова выпускаются с перебоями. «GM-АВТОВАЗ» отчитался, что предприятие было вынуждено остановить выпуск модели, так как один из поставщиков завода недопоставил ему необходимые для производства автомобилей комплектующие.

Пресс-центр «GM-АВТОВАЗ» сообщил, то выпуск кроссоверов Chevrolet Niva был остановлен 4 июня. Производитель уточнил, что автомобили поступают дилерам без перебоев, но не дал информации о том, когда сборка машин будет возобновлена.

В нынешнем году это уже третий случай, когда заводу «GM-АВТОВАЗ» недопоставили комплектующие, и он остановил конвейер. В первый раз предприятие не «стояло» с 4 по 11 апреля, а второй раз производство приостанавливалось на 25-30 мая.

За январь-май нынешнего года продажи кроссовера Chevrolet Niva составили 11 982 машины, что практически повторяет прошлогодний результат модели. При этом, в мае автомобиль потерял 5% продаж с показателем в 2 302 единицы. Кроссовер предлагается в стране минимум за 608 000 рублей.