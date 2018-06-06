В Россию приехал новый Hyundai H-1

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Рестайлинговая версия микроавтобуса Hyundai H-1 добралась до России, и дилеры уже открыли предзаказ на нее. Накануне корейцы рассказали о машине и назвали ее стоимость.

Обновленный микроавтобус Hyundai H-1 в базовой сборке в России предлагается за 2 079 000 рублей. Стоимость «топового» варианта машины обойдется клиенту в 2 389 000 рублей.

Рестайлинговый Hyundai H-1 несколько преобразился благодаря иной оптике и видоизмененной радиаторной решетке. Кроме того, обновленный микроавтобус получил расширенный функционал. Так, уже в стандартной сборке автомобиль оснащается передними эйрбэгами для водителя и пассажира, рулевым колесом и передними креслами с обогревом, кондиционером, аудиосистемой на шесть динамиков и системой ЭРА-ГЛОНАСС.

Силовую линейку обновленного Hyundai H-1 в России представляет один дизельный агрегат, доступный в двух вариантах производительности. 136-сильная версия двигателя комплектуется 6-МКПП, а для 170-сильного мотора предусмотрена 5-АКПП. Новинка доступна россиянам в сборках Active, Family и Business.

Микроавтобус соответствует требованиям российского клиента, так как оснащается аккумуляторами повышенной емкости, зеркалами, рулем и сидениями с обогревом, автоматически блокируемым задним дифференциалом и осветителями проекционного типа.