Массовые поставки автомобилей «Кортеж» для ФСО начнутся к концу года

Сегодня, 04:00

Федеральная служба охраны (ФСО) начнет получать автомобили марки Aurus, разработанные в рамках проекта «Кортеж» к концу 2018 года. Данная информация озвучена источником, знакомым с ситуацией.

Информатор заявил, что массовые поставки автомобилей проекта «Кортеж» для ФСО начнутся к концу года. «Счет будет идти на десятки», заявил источник. По его данным, пока Федеральная служба охраны будет получать лимузины, седаны и минивэны. Также информатор добавил, что поставки внедорожника проекта «Кортеж» для ФСО наладят в 2020 году.

Ранее глава Минпрома РФ Денис Мантуров сообщал, что кроссовер проекта «Кортеж» будет массово производиться, а разработают его до конца следующего года. Кроме того, в 2019 году должен быть представлен мотоцикл сопровождения, создаваемый в рамках проекта.

Реализация проекта «Кортеж» началась шесть лет назад. Он подразумевает создание лимузина, седана, минивэна и кроссовера для политической элиты, а также мотоцикла сопровождения. Кроме того, эти машины будут продаваться частным клиентам по цене от 10 млн рублей. Уже в сентябре должен быть открыт предзаказ на автомобили. Ранее сообщалось, что общественность сможет увидеть четыре модели на августовском мотор-шоу в Москве.

Впервые публика лицезрела автомобиль проекта «Кортеж» 7 мая текущего года, когда президента России Владимир Путин приехал на свою инаугурацию.