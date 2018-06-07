KIA Rio в мае остался бестселлером на авторынке РФ

Сегодня, 05:00

Южнокорейская модель KIA Rio продолжает удерживать свои позиции на авторынке России. По итогам мая бестселлер был реализован в стране в количестве 8 857 экземпляров. Спрос на машину вырос в РФ на 10% в сравнении с прошлогодним результатом за тот же месяц.

KIA Rio выступает в роли абсолютного бестселлера на рынке нового легкового автотранспорта в РФ, а если учитывать только российские автомобили, то среди них в мае лидером стала LADA Granta. Модель разошлась в количестве 8 486 машин. Третью позицию занимает Vesta с показателем в 7 673 реализованных седана.

На четвертом месте списка оказался Hyundai Solaris, который разошелся в мае по России тиражом 6 467 экземпляров с «плюсом» в 12% .На пятой позиции стоит Hyundai Creta, реализованный в количестве 5 759 единиц. Спрос на модель вырос на 37%, и она остается самым востребованным SUV в стране. Шестую строчку рейтинга занимает Volkswagen Polo с результатом в 5 257 проданных автомобилей с «плюсом» в 34%. На седьмой позиции расположился универсал LADA Largus, продажи которого составили 3 778экземпляров, что на 45% больше, чем годом ранее.

В тройку аутсайдеров ТОП-10 бестселлеров российского авторынка вошли: Renault Duster (3 521 ед., +2%), KIA Sportage (3 018 ед., +34%) и LADA X-Ray (2 991 ед., +4%).