Воронежцы высмеяли «Жигуль» после зомби-апокалипсиса

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Попавший в аварию отечественный седан стал достоянием общественности благодаря интернету. Пока автомобилист разбирался с неприятностью, в которую попал, пользователи соцсетей посмеялись над ним.

Накануне в интернете появился кадр с автомобилем ВАЗ-21099. Внешность транспортного средства напомнила о «зомби-апокалипсисе». Мало того, что она явно попала в ДТП и повредилась, она еще и до аварии выглядела непрезентабельно: седан имеет разноцветные двери, которые по цвету не совпадают с кузовом. Кроме того, «Жигуль» погнут в нескольких местах, у него разбито лобовое стекло, и он не имеет бамперов.

На данный момент неизвестны подробности ДТП. По фотографии, сделанной воронежцами на улице Матросова, можно увидеть, что автомобиль стоит задней частью на дороге, а передняя часть машины стоит на обочине.

Пользователи интернета, вместо того, чтобы посочувствовать водителю в его ситуации, высмеяли его автомобиль. Воронежцы прозвали машину пазлом из-за ее внешности.