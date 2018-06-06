"АвтоВАЗ" увеличил продажи LADA в мае на 14%

Сегодня, 15:06

Российская автомобилестроительная компания «АВТОВАЗ» за май 2018 года реализовала на отечественном авторынке 28 654 экземпляров автомобилей бренда LADA, что на 14% выше показателей аналогичного периода минувшего года. За пять месяцев текущего года дилеры смогли продать 138 480 автомобилей (+23%).

Согласно информации, распространенной специалистами Ассоциации европейского бизнеса, доля бренда на рынке достигла отметки в 20%. Годом раньше доля марки составляла 19,5%.

Майским хитом российского бренда выступает LADA Granta, реализация которой составила 8 486 единиц (+16%). Второе место досталось LADA Vesta (7 673 ед., +17%). ТОП-3 закрывает универсал LADA Largus (3 778 шт., +45%). В первую пятерку вошли кроссовер LADA Xray (2 991 ед., +4%) и востребованный российский внедорожник LADA 4X4 (2 479 шт., +12%).