Майские продажи автомобилей в России выросли на 18%

Сегодня, 14:13

Согласно информации, полученной от экспертов Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), российские продажи автомобилей за май достигли отметки в 147 525 единиц, что на 18% больше, чем годом ранее. За пять месяцев нынешнего года дилеры смогли сбыть 692 870 автомобилей (+20%).

Благодаря таким показателям, можно судить о положительной динамике рынка в целом, отмечают специалисты. В последние недели продажи авто возросли из-за слабого курса национальной валюты, что не могло не сказаться на желании россиян не откладывать приобретение машины на потом. Согласно прогнозу аналитиков АЕБ, в нынешнем году отечественные продажи автомобилей могут составить 1 750 000 штук (+10%).

Хитом продаж в РФ выступает бренд LADA, уровень реализации которого составил 35 051 экземпляр (+14%). Второе место досталось корейскому KIA (19 561 авто, +29%). ТОП-3 закрывает Hyundai (15 859, +33%). В ТОП-5 вошли Renault (12 128 ед., +11%) и Volkswagen (9025 шт., +27%). В первой десятке разместились Toyota (8 616 ед., +9%), Skoda (5 973 шт., +20%), Nissan (5 941 ед., +3%), «ГАЗ» (4 675 шт., +7%) и Ford (3 701 ед., -6%).