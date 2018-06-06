В Волжском замечена «ГАЗель» породы такса

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Жители Волжского заметили необычный автомобиль, который назвали «ГАЗель-такса». Неординарное авто, которое в разы длиннее, чем грузовые автомобили, заметили на ул. Горького.

«ГАЗель» породы такса остановилась у одного из предприятий в Волжском. Авто стояло у промышленной зоны, когда один из автолюбителей его заметил. Мужчина утверждает, что «ГАЗель» оснастили длинным прицепом от тягача, который был пуст. Необычный автомобиль заметили в то время, как водитель разворачивался.

Один из водителей снял необычную «ГАЗель-таксу» на видео и опубликовал его в одном из сообществ Волжского. Мужчине стало интересно, какая категория прав нужна для вождения такого типа транспорта. Поскольку водитель длинной «ГАЗели» разворачивался и был занят вождением, автолюбителю не удалось удовлетворить своё любопытство. Также неизвестно, куда водитель направляется.