Бензин в складчину: Россияне нашли новый способ экономии на топливе

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В связи с ростом цен на бензин в России, многие автомобилисты задаются вопросом: как можно сэкономить на горючем? Бензин дорожает с апреля, а в социальных сетях набирают популярность группы, которые предлагают приобрести топливо по сниженным ценам, за литр бензина в таких группах платят на 5-7 рублей ниже, чем на обычных автозаправках.

Принцип работы таких объединений состоит в том, что автолюбители в складчину покупают горючее по оптовым ценам. Отмечается, что есть много людей, которые постоянно приобретают таким образом топливо. Один автолюбитель сообщил, что начал приобретать бензин через интернет после того, как ему на одной АЗС продали некачественное топливо, после которого он промывал топливную систему и бензобак. Организаторы таких групп утверждают, что реализовывают топливо известных брендов, но эксперты сомневаются в том, что это качественное горючее, так как оно стоит дешево.

Кроме того, ряд специалистов сообщили о нескольких способах, как можно снизить затраты топлива. Первый метод заключается в уменьшении аэродинамического сопротивления, для чего необходимо закрыть окна и люк. Далее можно уменьшить массу автомобиля, а для этого нужно убрать все лишнее из авто. Третий способ заключается в правильной манере вождения, в плавной езде и торможении. Нужно выбрать покрышки и правильно регулировать шинное давление. И наконец можно утеплить свой гараж, чтобы не прогревать машину зимой и получить скидочную карту на АЗС, чтобы экономить на топливе.