Цены на бензин в России достигли исторического максимума

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Стоимость бензина в России в последнее время постоянно растет, теперь за литр топлива автомобилисты должны заплатить 45 рублей. В результате цены на горючее в стране достигли исторического максимума.

По мнению специалистов, нефтяные компании манипулируют ценами, чтобы увеличить прибыль. Правительство утверждает, что причиной роста стоимости топлива стала высокая цена нефти на мировом рынке, а также увеличение акцизов.

Помимо этого, на стоимость топлива влияет положение рубля. Несмотря на рост цен на нефть в мире, на рубль это не влияет. Как следствие топливо дорожает. Специалисты отмечают, что реальных причин для увеличения цен на горючее нет, поскольку затраты нефтяников остались прежними. При этом компании продолжают искусственно создавать дефицит топлива на внутреннем рынке, тогда как продолжают экспортировать горючее. В результате АЗС сдерживают цены, чтобы сохранить клиентов.

В результате мелкие заправки не могут конкурировать и вынуждены закрываться. В итоге в России останутся три-четыре крупные сети. Ожидается, что с 1 июля цены вновь вырастут из-за увеличения акцизов.