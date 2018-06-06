Tesla интригует свежим тизером кроссовера Model Y

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Презентация нового компакт-кросса Tesla Model Y состоится в 2019 году. Некоторые технические и дизайнерские решения автомобиль получит от вседорожника Model X.

Накануне американцы показали в Сети новый тизер электрокара Tesla Model Y, однако это изображение, как ранее представленная визуализация, не дает представления о том, как будет выглядеть новинка. Публике кроссовер покажут в марте 2019 года, а выпуск его должен начаться в 2020 году на мощностях нового предприятия компании Tesla в США, о чем сообщило издание InsideEVs.

По данным источника, самый доступный Tesla Model Y будет продаваться за 45 000 долларов. По некоторым данным, на каждой оси автомобиля разместят по электромотору. Стоимость электрокара будет зависеть от оснащения, в том числе, от емкости батарей, предусмотренных для него.

Технически и внешне кроссовер Tesla Model Y будет похож на «старший» Model X. Точно известно, что паркетник получит от вседорожника задние двери, которые сам производитель называет «крыльями сокола».

В скором будущем Tesla намерена начать реализацию тягача Semi и суперкара Roadster. Кроме того, американцы рассматривают возможность выпуска пикапа и минивэна. При этом специалисты считают, что Илону Маску сначала следовало бы решить проблемы «бюджетного» Tesla Model 3, который приносит убытки компании. Некоторые эксперты считают, что данная модель может сделать Tesla банкротом до конца года.