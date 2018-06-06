LADA 4x4 возглавила ТОП-10 самых популярных SUV с пробегом в России

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Эксперты фиксируют продолжающийся рост спроса на внедорожники и кроссоверы как на первичном, так и вторичном рынках России. Только январе-апреле нынешнего года в стране было перепродано 354,4 тысячи автомобилей сегмента SUV с пробегом.

За январь-апрель минувшего года россияне перекупили 335,9 тысячи кроссоверов и внедорожников. Это значит, что в нынешнем году за первые четыре месяца спрос на подержанные SUV в стране вырос на 2,8%.

Открывает «десятку» внедорожник LADA 4x4. Его продажи на вторичном рынке за январь-апрель составили 28,4 тысячи машин с «минусом» в 8,3% в сравнении с тем же периодом минувшего года. Вторую строчку рейтинга занимает Chevrolet Niva, перепроданный в количестве 22 тысяч экземпляров, что на 3,8% больше, чем в прошлом году. На третьей позиции списка оказался Toyota RAV4 с результатом в 12 тысяч перепроданных машина с «плюсом» в 4,3%.

В первой пятерке также оказались Nissan X-Trail и Qashqai. Продажи первого кроссовера на вторичном рынке России в январе-апреле составили 9,8 тысячи машин, что на 8,1% больше, чем годом ранее. Второй паркетник перепродан в количестве 9,7 тысячи экземпляров с «плюсом» в 11%.

В десятку также вошли: Renault Duster (8,3 тыс. ед.; +21,1%), Honda CR-V (8,2 тыс. ед.; -4,9%), Mitsubishi Outlander (8,2 тыс. ед.; +9,8%), Volkswagen Tiguan (6,5 тыс. ед.; +26,9%). Последнее место в рейтинге досталось BMW X5 с результатом в 6,4 тысячи перепроданных экземпляров с отрицательной динамикой в 5,2%.