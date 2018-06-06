«КАМАЗ» нарастил производство в январе-мае на 7,5%‍

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Автоэксперты исследовали уровень производства российского автопроизводителя «КАМАЗ». По итогам первых пяти месяцев текущего года компании удалось увеличить количество выпускаемой продукции на 7,5%.

Только в мае «КАМАЗ» собрал 3 134 машинокомплекта, в результате показатели прошлого года оказались на 8,8% ниже настоящих. В периоде январь-май 2018 года предприятие собрало 14 306 авто, что превышает показатели прошлого года на 7,5%.

Предприятие по сбору мотором и СП «Камминз КМА» в прошлом месяце обеспечили выпуск 3 707 моторов и силовых установок. В результате уровень производства двигателей вырос на 29% в сравнении с показателями 2017 года. За пять месяцев производство выросло на 9% до 15 600 единиц.

Кроме того в мае «КАМАЗ» получил 1 750 000 000 рублей за запчасти, а за пять месяцев сумма составила 8 870 000 000 рублей. Продукция диверсификации в мае составила 600 000 000 рублей, а за период январь-май – 2 680 000 000 рублей.