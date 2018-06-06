В России с 1 июня подорожали внедорожники УАЗ

Сегодня, 12:12

Ульяновские машиностроители пересмотрели прайс на внедорожники УАЗ, в результате чего все «вездеходы» и пикап, предлагаемые заводом в России, выросли в цене. Подорожание зафиксировано с 1 июня, и касается автомобилей, выпущенных в 2018 году.

Самым заметным ростом ценника отличился УАЗ «Хантер». Стоимость автомобиля в базовом исполнении выросла на 18 500 рублей. Отныне самый доступный вариант внедорожника продается в России за 644 900 рублей. Машина оснащается силовой установкой 2.7 отдачей 128 л.с. Она комплектуется механической трансмиссией.

УАЗ «Патриот» и «Пикап» выросли в цене во всех комплектациях кроме базовой «Классик» на 10 000 рублей. Стоимость первого внедорожника теперь составляет от 719 000 до 999 000 рублей. За пикап отныне придется платить от 749 000 до 1 065 000 рублей.