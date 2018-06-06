Любители тюнинга в Зеленограде создали хот-род ЗИЛ-130

Сегодня, 22:00

Проект по созданию кастом-пикапа с использованием грузовика ЗИЛ-130 стартовал в Зеленограде еще в 2010 году. Теперь же энтузиасты сообщают, что закончили тюнинг «горячего» тягача.

Именно в 2010 году любители тюнинга из Зеленограда приобрели грузовик ЗИЛ-130. Позже умельцы взяли шасси модели Ford E250, и на нем начали строить свой хот-род.

На американской «тележке» использованы ее же передняя подвеска, дисковые тормоза и рулевое управление. Когда шасси было полностью готово, энтузиасты установили на него кабину отечественного грузовика ЗИЛ-130.

Изначально кастом-пикап ЗИЛ-130 был оснащен 4-литровым V6 от Ford. Он комплектовался трансмиссией 4R70W той же американской марки. Позже моторный отсек хот-рода заняла силовая установка VORTEC 8100 496 cid, укомплектованная АКПП ALLISON 1000. Ее производительность составляет 341 л.с.

Мода на хот-роды пошла еще в 50-годы прошлого века в США. Уже тогда американцы переделывали грузовики, делая их мощнее, и меняя их внешность. Теперь эта мода добралась и до России. Зеленоградские энтузиасты решили покрасить свой хот-род в оранжевый цвет и, стоит сказать, машина выглядит эффектно.