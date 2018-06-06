Кроссовер Hyundai Santa Fe получил «топовую» версию Inspiration

Сегодня, 19:00

Для кроссовера Hyundai Santa Fe актуальной версии стала доступна роскошная вариация, получившая название Inspiration. Она стала менее шумной в салоне, несколько изменилась внешне и получила более качественные материалы отделки интерьера.

Кроссовер Hyundai Santa Fe четвертой генерации в версии Inspiration обзавелся окрашенными в цвет кузова молдингами, увеличенной серебристой вставкой под передним бампером, хромированной радиаторной решеткой, серебристыми корпусами боковых зеркал, двумя отдельными выхлопными трубами, колесными дисками размерностью 19 дюймов из легкого сплава и с другим дизайном. Кроме того, машина дополнена премиальными немецкими шинами Continental.

Кресла кроссовера Hyundai Santa Fe Inspiration отделаны темно-бордовой кожей. Рулевое колесо получило лепестки переключение передач. Также машина получила двойное переднее стекло для повышения шумоизоляции.

В Южной Корее силовая линейка кроссовера Hyundai Santa Fe Inspiration представлена бензиновым 2.0 тягой 235 л.с., а также дизельными 2.0 и 2.2 отдачей 186 и 202 л.с. соответственно. Стоимость новинки составляет 35,8 млн вон (2,07 млн рублей). Появится ли «топовый» паркетник в России, неизвестно.