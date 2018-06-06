Обновленный Porsche Macan получил новые двигатели

Сегодня, 23:00

Немецкий бренд Porsche разработал обновление для кроссовера Macan 2019 года выпуска. Помимо малозначительных внешних изменений, авто стало легче, получило новые двигатели и информационный дисплей.

Новый Porsche Macan должен стать заметно комфортнее. На данный момент специалисты бренда продолжают разработку обновления, поэтому информации почти нет. В то же время в Южной Африке прошел тест-драйв обновленного кроссовера.

Ожидается, что моторная линейка Porsche Macan получит обновление. Речь идет об увеличенной мощности мотора объемом 2.0 литра до 300 «лошадей», а двигатель Macan S объемом 3.0 литра станет генерировать до 355 «лошадей». При этом модификация Turbo получит новый мотор объемом 2.9 литра производительностью 434 «лошади». Обновленная версия не получила дизельные моторы и гибридную установку.

Новый Porsche Macan получил доработанную подвеску с алюминиевыми стойками, что позволит сделать авто легче. Внешне кроссовер получит лишь обновленные фары, а в салоне установят новый экран комплекса мультимедиа.