Мотор Ferrari в третий раз выиграл в конкурсе «Двигатель года»

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Мировое признание досталось 3,9-литровому агрегату V8 с турбонаддувом. Этим мотором оснащаются суперкары Ferrari 488 GTB, 488 Spider и 488 Pista.

Компания Ferrari снова приняла участие в конкурсе International Engine of the Year. По его итогам итальянский производитель спорткаров одержал победу сразу в шести номинациях. Компания выигрывает в данном мероприятии третий год подряд. Вторую позицию в конкурсе «Международный двигатель года» снова заняла Porsche. Немцы оказались на втором месте и в 2017 году. Однако в нынешнем году разрыв по баллам между ними и итальянцами оказался намного больше: Ferrari получила 486 очков, а Porsche добилась всего 198 очков.

Звание «Международный двигатель года 2018» получил агрегат 3.9 V8 с двумя турбонаддувами. Его производительность составляет 720 л.с. Этот же мотор оказался лучшим по версии конкурса среди силовых установок объемом 3-4 л, а также среди спортивных двигателей.

В честь двадцатилетия конкурса его организаторами была введена дополнительная номинация «Лучший из лучших». В ней победителем также оказался 3.9 V8 от Ferrari.