Россияне назвали виновных в подорожании бензина

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Всероссийским центром изучения общественного мнения было проведено исследование, которое позволило понять, как население страны смотрит на проблему роста стоимости топлива в РФ. ВЦИОМ утверждает, что две трети россиян винят в подорожании бензина экономическую политику правительства.

ВЦИОМ провел опрос, согласно которому 46% жителей России видят нефтяные компании главными виновниками подорожания бензина в России. 40% граждан убеждены, что за проблемой стоит правительство. 19% россиян назвали автозаправки виновными в ситуации. 12% граждан считают, что в подорожании бензина в РФ виноват президент страны Владимир Путин. 10% респондентов считают, что рост стоимости топлива обусловлен санкциями Запада.

64% респондентов считают, что бензин сильно подорожал за последние два месяца. 83% граждан убеждены, что растущие ценники на топливо ухудшат их материальное положение. Более половины автомобилистов считают, что из-за ситуации с горючим в России, они столкнутся с серьезными финансовыми трудностями.

Топливо дорожает в России с начала 2018 года. Особенно заметной эта тенденция стала в апреле-мае. Неделю назад ценники на бензин в стране выросли почти на 1 рубль. Стоимость АИ-94 выросла на 94 копейки до 41,7 рублей. АИ-95 подорожал на 93 копейки до 44,53 рублей. 4 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обратился к властям с призывом контролировать цены на топливо, а нефтяников попросил «не проявлять эгоизма».