Как тебе такое, Илон Маск: Новые акционеры хотят уволить главу Tesla

Сегодня, 11:06

На страницах специализированных изданий появилась информация, что на грядущем собрании акционеров компании Tesla будет решаться вопрос об освобождении от должности гендиректора и основателя Tesla Илона Маска.

Бизнесмен стал известен прежде всего налаживанием серийного производства электромобилей, которые считают лучшими в мире. Но уже на протяжении длительного времени Tesla работает в убыток.

По словам иностранных специалистов, американская машиностроительная компания Tesla так и не смогла стать окупаемой. Акционеры долгое время не заостряли внимание на проблемах, но отныне вероятное банкротство становится причиной жестких мер. Как сообщают аналитики, свои должности потеряют руководитель 21st Century Джеймс Мердок, венчурный предприниматель Антонио Грасиас и младший брат Илона Маска Кимбал Маск. Ряд других бизнес-консультантов озвучили еще одно предложение - уволить Илона Маска.