Тюнеры из Novitec «прокачали» седан Maserati Ghibli

Сегодня, 08:42

Инженеры из тюнинг-ателье Novitec презентовали новый пакет дополнений для итальянского премиального седана Maserati Ghibli. Благодаря доработкам у седана увеличились скорость и мощность.

Под капотом седана разместился 6-цилиндровый 3-литровый битурбированный двигатель с перепрограммированным электронным блоком управления, повысившим производительность агрегата до 494 лошадиных сил. До первой «сотни» седан Maserati Ghibli разгоняется за 4,4 секунды при предельной скорости в 294 км/ч.

Помимо всего, он получил новые аэродинамические компоненты, выполненные из композитных материалов, и эксклюзивные пятиспицевые колесные диски размером 22 дюйма, исполненные из алюминия и «обутые» в шины Pirelli P Zero.

Салон доработанного Maserati Ghibli конструкторы обшили алькантарой, а также интерьер оформили карбоном и натуральным деревом. За сколько автолюбители смогут приобрести пакет дополнений, пока не сообщается.