Audi к 2021 году запустит беспилотный флот Aicon

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Немецкий бренд Audi работает над созданием серийной версии электрокара Aicon, который станет длиннее модели A8 в кузове седан. В результате компания намерена к 2021 году запустить флот беспилотников.

Соответствующее заявление сделал Руперт Штадлер, руководитель бренда, в рамках презентации нового кросса Audi Q8. Запуск беспилотных авто приурочен к 50-летию лозунга Vorsprung durch Technik («Продвижение через технологии»).

Серийная версия беспилотника Audi будет построена на базе электрокара Aicon, который представили на автосалоне во Франкфурте прошлой осенью. Модель получила длину в 5 444 мм и базу колес в 3 470 мм. Электрокар получил систему автопилота пятого уровня, а также электродвигателями с отдачей в 355 л. с. при моменте силы в 550 Нм.

Электрокар Audi Aicon лишен классических фар, поскольку освещение заменили сенсоры и датчики, которые и будут ориентировать авто на дороге. В то же время специалисты установили специальный прожектор, который работает для других участников движения. Для пассажиров предусмотрен дрон, который осветит дорогу, если те захотят выйти.