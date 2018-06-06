Hyundai Tucson стал "мягким" дизель-электрическим гибридом

Сегодня, 08:20

Южнокорейская компания Hyundai подготовила новую версию рестайлингового Tucson. Кроссовер получил дизель-электрическую установку Mild Hybrid – «умеренный гибрид». Дебют стандартного автомобиля состоялся в рамках Нью-Йоркского автосалона в марте.

Под капотом Hyundai Tucson расположился 186-сильный дизельный двигатель объёмом 2,0 литра, который сочетается с компактным электромотором мощностью в 16 «лошадок». Последний выполняет роль стартер-генератора, в свою очередь, его питает 48-вольтовая сеть на базе литий-ионного аккумулятора на 0,44 кВт/ч.

Благодаря применению гибридной установки удалось добиться экономии горючего на 7%. Полноприводный кроссовер может оснащаться 6-скоростной механической коробкой передач и 8-ступенчатым «автоматом». Отмечается, что модель также может обзавестись 48-вольтовой гибридной версией к следующей весне. Такой Tucson получит 1,6-литровый дизельный мотор.

Напомним, обновлённый Hyundai Tucson примечателен радиаторной решёткой трапециевидной формы, модернизированной оптикой и L-образными светодиодными ходовыми огнями. В салоне появилась мультимедийная система, экран которой разместили отдельно, а не встроили в переднюю панель.

Также модель получила новый двигатель – 2,4-литровый «атмосферник», генерирующий 183 л. с. В паре с ним работает 7-диапазонная роботизированная КПП.