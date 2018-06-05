Арбитраж Москвы отобрал у внука Черномырдина Lexus

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У Сергея Черномырдина, внука экс-премьера РФ, отобрали через суд премиальный седан Lexus LS600H, который он всего за 249 000 рублей приобрёл у своего отца Виталия. Отметим, рыночная стоимость такого автомобиля составляла 870 000 рублей на момент продажи.

Данная сделка не представляла бы интереса, если бы сын известного политика не объявил о своём банкротстве. Московский арбитражный суд постановил вернуть машину, поскольку купля-продажа была совершена менее чем за три года до возбуждения дела о банкротстве. При этом покупателем выступило заинтересованное лицо, заведомо знавшее о банкротстве бизнесмена.

О финансовых проблемах Черномырдина стало известно ещё два года назад, а спустя год была проведена процедура реструктуризации задолженности. Долг перед банком ВТБ превышает 304 000 000 рублей. Однако самым крупным кредитором Виталия была компания «Северсталь», долг перед которой достигает 17,7 млрд рублей.

Помимо продажи автомобиля, недействительным судьи признали дарение земельного владения Оренбургской области площадью порядка 0,5 гектара. Это имущество также вернули в конкурсную массу. Реализация имущества обанкротившегося бизнесмена началась в апреле текущего года.