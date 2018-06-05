Peugeot и Citroen в России отзывают почти 20 тыс. автомобилей

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На проверку и возможный ремонт в России отзывают модели Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser. У обеих машин существует вероятность неисправности электромотора стеклоочистителя.

Альянс Groupe PSA проведет в России масштабную сервисную кампанию, в рамках которой будут отозваны 10 954 единицы модели Peugeot 4007 и 8 734 экземпляра Citroen C-Crosser. Мероприятие касается машин, проданных с февраля 2008 по сентябрь 2014 годов. Данная информация озвучена Росстандартом.

Регулятор уточнил, что сервисная кампания проводится из-за особенности конструкции вентиляции фронтального стеклоочистителя. Она устроена таким образом, что вода может попадать в электромотор системы, что чревато коррозией его деталей и блокировкой двигателя.

В скором времени владельцы отзывных автомобилей Peugeot и Citroen в России получат уведомление о необходимости посещения сервисных центров марок. На отзывных машинах заменят электромоторы стеклоочистителя и одну из его тяг.

Также французы отзывают в Росси один Peugeot Partner и два Citroen Berlingo, реализованные в стране в начале года. На этих машинах нужно устранить неисправность электронного блока управления эйрбэгов.

Кроме того, на сервис отправятся пять кроссоверов Citroen C3 Aircross, проданных в России в феврале. У этих машин существует вероятность повреждения электрического жгута. Все ремонтные мероприятия оплачивает производитель.