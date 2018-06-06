К лету в России удвоились продажи кабриолетов

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Летняя пора заставляет жителей России думать о поездках «с ветерком». На это указывают интернет-площадки по продаже подержанного транспорта, по данным которых, россияне стали вдвое чаще интересоваться кабриолетами. При этом в стране появилось больше предложений по аренде таких машин.

Внимание практически каждого человека привлекает проезжающий мимо кабриолет, однако далеко не каждый хочет покупать такую машину. Безусловно, автомобили без верха привлекательно смотрятся, но не могут похвастаться практичностью, которая важная для отечественного клиента. Тем не менее, по данным портала «Юла Авто», количество просмотров объявлений о продаже кабриолетов в мае нынешнего года в России выросло на 50%. При этом, такие предложения активно появляются в РФ с февраля.

На марку BMW приходится 16% объявлений о продаже подержанных кабриолетов в России. Второе место занимает Mercedes-Benz с долей в 11%. На третьем месте расположилась Porsche с результатом в 10%. Чаще всего россияне продают белые кабриолеты. Реже предлагаются синие и черные машины, а также автомобили с кузовом вишневого, салатового, бронзового и розового оттенков.

Больше всего кабриолетов в России продается в Москве и Подмосковье с долей в 42%. Далее идет Краснодар с 8%. Третье место занимает Петербург с долей в 7%. Из Сочи поступает 3% объявлений.