Новый кроссовер Audi Q8 представлен официально

Сегодня, 04:00

В сети появились официальные фотографии нового купеобразного кроссовера Audi Q8. Автомобиль показали на специальном мероприятии в Шанхае.

Компания Audi до официальной презентации товарного флагманского Q8 успела показать два прототипа и множество тизеров. Кроме того, в сеть «просочились» снимки модели. На них видно, что автомобиль получил радиаторную решётку с вертикальными планками, ячеистые воздухозаборники и светодиодную оптику.

Автомобиль практически не отличается по размерам от Q7, однако флагман получил покатую крышу. Представители немецкого бренда подчёркивают, что Audi Q8 объединил «лучшее из двух миров», а точнее вместительность внедорожника и элегантность купе.

Задняя часть кроссовера примечательна небольшим спойлером, бампером с встроенными патрубками выпускной системы и задними фонарями, объединёнными в единую светодиодную полосу.

Новый Audi Q8 будет доступен с бензиновыми и дизельными моторами, а также «мягкой» гибридной установкой. На старте продаж покупатели смогут приобрести только версию с бензиновым агрегатом V6 объёмом 3,0 литра, который развивает 335 лошадиных сил.