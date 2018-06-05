Путин пересел с «Кортежа» на Mercedes во время визита в Австрию

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Президент РФ Владимир Путин предпочел роскошный Mercedes-Benz отечественному лимузину Aurus Senat во время визита в Австрию.

Как информирует РИА Новости, Путин приехал в Вену на переговоры с президентом и канцлером Австрии. Интересно, что для своей поездки Владимир Путин выбрал немецкий автомобиль Mercedes-Benz, а не лимузин проекта «Кортеж».

Напомним, Владимир Путин ездит на роскошном Aurus Senat Limousine, на который он пересел с Mercedes Pullman 60. Несколько дней назад президент РФ показал свою машину принцу Абу-Даби. Мухаммед Аль Нахайян оценил новинку российского автопрома внешне, а также опробовал её, разместившись в салоне.

Напомним, что в рамках проекта «Кортеж» специалисты ФГУП «НАМИ» создают автомобили премиум-класса, которые будут реализовываться под маркой Aurus. Первые машины можно будет купить в 2019 году, а ценник составит от 10 млн рублей.

В линейку войдут седан Senat, лимузин Senat Limousine, кроссовер Komendant и минивэн Arsenal. При этом технические характеристики у них будут одинаковыми. На проект «Кортеж» из бюджета РФ было выделено порядка 12 млрд рублей.