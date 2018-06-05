Немец едет на ЧМ-2018 в Россию на тракторе с «пивной бочкой»

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В России с 14 июня по 15 июля пройдёт Чемпионат мира по футболу, на который съедутся фанаты со всего мира. Один из немецких болельщиков решил добраться в РФ на тракторе с домом на колёсах, оформленном как пивная бочка.

Большинство футбольных фанатов, чтобы попасть на матчи, используют авиатранспорт, однако находятся и любители нестандартного транспорта. Так, немец отправился на ЧМ-2018 в Россию на тракторе с «пивной бочкой», которая на самом деле служит ему временным жилищем. На днях мужчина пересек границу Польши и Беларуси. Таможенников на пропускном пункте «Берестовица» сильно удивил столь необычный транспорт.

На «бочке» можно заметить надпись Hallo, Mosкau и символику мундиаля. По словам очевидцев, трактор движется со скоростью не более 50 км/ч, поэтому его владельцу пришлось отправиться в дорогу заранее, чтобы успеть на матчи. Напомним, расстояние от Берлина до Москвы достигает 1 900 км.