Nissan сворачивает разработку дизелей

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Японская Nissan собирается прекратить разрабатывать новых двигателей, работающих на «тяжелом» топливе. Вместо этого автопроизводитель сосредоточится на гибридных и полностью электрических установках, пишет издание Nikkei Asian Review.

Ранее появилась информация, что Nissan перестанет продавать дизельные автомобили в Европе. Подобное решение связано со снижением спроса на такие модели. Автолюбители отказываются от покупки дизельных авто из-за нежелания платить высокие налоги, а также в связи с будущим запретом на эксплуатацию машин, работающих на дизтопливе, в крупных городах.

До конца текущего года почти полностью остановить продажи дизельных легковых автомобилей собирается также Toyota. В следующем году на европейском авторынке с дизельными моторами можно будет приобрести только пикап Hilux, внедорожник Land Cruiser и LCV-автомобиль Proace.

Ожидается, что в дальнейшем тенденция коснётся и других автомобильных компаний. Например, недавно в Fiat Chrysler Automobiles сообщили, что прекратят совершенствовать «дизели» и вложат средства в «зелёные» технологии. Напомним, Nissan совместно с компанией «Яндекс» разрабатывает новый «подключенный» автомобиль на базе электрокара Nissan Leaf.