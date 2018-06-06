«Прощальный» Volkswagen Beetle Exclusive представлен в Японии

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Хэтчбек Volkswagen Beetle является одной из самых известных моделей немецкой марки, но его эпоха подошла к концу. Накануне была анонсирована «прощальная» спецверсия хэтчбека, получившая название Exclusive, и она будет предлагаться в Японии.

Хэтчбек Volkswagen Beetle стоял на конвейере в Мексике. По мере снижения спроса на модель, она уходила из разных стран. Так, в России ее продажи свернули два года назад. В 2017 году реализация машины прекратилась на рынке Германии. Последнее обновление модель претерпела в 2012 году. Тогда глобальные продажи Volkswagen Beetle составили 108 000 автомобилей. Однако к 2017 году этот показатель снизился до 59 000 машин.

Японские покупатели до сих пор сохраняют лояльность к хэтчбеку Volkswagen Beetle. В Стране восходящего Солнца этот автомобиль входит в двадцатку самых востребованных иномарок. Именно поэтому немцы решили запустить прощальную спецверсию Exclusive в Японии.

Спецверсия Volkswagen Beetle Exclusive ограничена тиражом в 500 хэтчбеков. За машину придется заплатить 3,33 млн йен (1 883 189 рублей). Новинка получила двухцветный интерьер, отделанный кожей Nappa. Кроме того, для автомобиля предусмотрены накладки на пороги с названием серии, колесные диски размерностью 18 дюймов, биксеноновые головные фары, задние LED-фонари, климатическая установка и мультимедийный комплекс.