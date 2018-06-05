Липецким чиновникам понадобились седаны за 4,3 млн рублей

Сегодня, 15:14

Липецкое областное бюджетное автотранспортное учреждение закупает три седана. Предположительно чиновникам понадобились иномарки Toyota Camry, а общая сумма контракта составляет 4,3 млн рублей.

Учреждение намерено закупить три автомобиля в кузове седан в цвете «серебристый металлик». Чиновники не уточнили ни марку, ни модель, однако по описанию технических характеристик не сложно догадаться, что им понадобились бизнес-седаны Toyota Camry.

В требованиях к авто указано, что они должны комплектоваться 150-сильными моторами с передним приводом, независимой пружинной подвеской, усилителем экстренного торможения, сиденьями с тканевой обивкой, обогревом передних кресел, аудиосистемой с шестью динамиками, а также цветным тачскрином. Все авто должны быть новыми, а их поставку ожидают к октябрю.