Озвучены цены и комплектации нового Volkswagen Touareg для России

Сегодня, 15:00

Недавно представленный Volkswagen Touareg нового поколения уже доступен по предзаказу в России. Накануне компанией «Фольксваген Групп Рус» были озвучены рублевый ценник на новинку и ее комплектации.

В России силовая линейка нового Volkswagen Touareg представлена тремя агрегатами: двумя бензиновыми TSI тягой 249 и 340 (V6) л.с., а также дизельным TDI V6 отдачей 249 л.с. Машина доступна в РФ в трех комплектациях: Respect, Status и R-Line.

Уже в стандартной сборке новый полноприводный Volkswagen Touareg оснащается подвеской PRO. Автомобиль имеет подруливающую заднюю ось и активные стабилизаторы. Опционально для автомобиля предусмотрены ночное видение, матричные осветители IQ.Light, массажные кресла, проекционный экран и так далее. Машина продается с 4-летней гарантией, либо она дается на пробег в 120 000 км.



Базовый Volkswagen Touareg нового поколения в России будет продаваться за 3,3 млн рублей. Его моторный отсек машины занимает 249-сильная бензиновая установка. Стоимость дизельной версии машины стоит на 450 000 рублей больше. «Топовый» кроссовер с 340-сильной установкой обойдется клиенту в 4,79 млн рублей. В максимальной сборке машина имеет цифровую панель приборов, информационно-развлекательный комплекс в интерактивным интерфейсом, передние сидения с электрической регулировкой и памятью их настроек, а также задние стекла с тонировкой.