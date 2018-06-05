Новый кроссовер BMW X5 впервые показался без камуфляжа

Сегодня, 13:46

В сети появились официальные изображения кроссовера BMW X5 четвёртого поколения без какого-либо камуфляжа. Судя по всему, до публичной презентации новинки остаются считанные дни, хотя немецкая компания пока так и не раскрыла точную дату.

На снимках можно увидеть, что BMW X5 получил более крупные «ноздри» решётки радиатора, скошенные углы фонарей, встроенные по краям переднего бампера полоски противотуманных фар. В целом передняя часть автомобиля напоминает «лицо» X3 нового поколения, за исключением немного другой радиаторной решётки. Сзади X5 отличается более тонкими фарами, похожими на оптику X4.

Салон новинки оформлен в фирменной стилистике бренда. Примечательно, что кроссовер сменит платформу и будет базироваться на архитектуре CLAR. Кроме того, модель получит пневматическую подвеску.

Согласно неподтверждённым данным, новый BMW X5 получит 2,0-литровые 4-цилиндровые турбомоторы. Бензиновый агрегат будет генерировать 252 лошадиные силы, а «дизель» – 231 силу. Кроме того, в линейку войдут 6-цидиндровые рядные двигатели объёмом 3,0 литра, выдающие 340, 256-320 л. с., а также 4,4-литровый V8 мощностью от 462 до 600 л. с.

Разумеется, самый производительный мотор получит модификация Х5 М. Помимо этого, кроссовер предложат минимум в двух гибридных версиях.