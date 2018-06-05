Бренд Aurus рекламирует автомобили «Кортеж» на Рублевке

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В сеть попало фото рекламного баннера с элементами седана Aurus Senat из проекта «Кортеж». Снимок был сделан на Рублевке. Во сколько обошлось бренду Aurus размещение такого перетяга на самой дорогой улице России остается только догадываться.

Российский бренд роскошных автомобилей Aurus рекламирует свою продукцию на Рублево-Успенском шоссе. Здесь был установлен огромный баннер с элементами седана и адресом сайта производителя.

Стоит отметить, что сделать подобный перетяг на Рублевке является вполне логичным маркетинговым ходом при запуске премиального бренда. Однако баннер висел там уже несколько дней, в то время как фирменный сайт Aurus заработал только сегодня.

Напомним, под маркой Aurus будут выпускаться отечественные автомобили премиум-класса, разработанные в рамках проекта «Кортеж». В линейку войдут седан, лимузин, кроссовер и минивэн, которые составят конкуренцию люксовым Mercedes-Benz и BMW.

Первым автомобиль проекта «Кортеж» опробовал Владимир Путин. Президент России ездит на лимузине Aurus Senat, а его охрана – на седанах Aurus Senat и микроавтобусах Aurus Arsenal. Все машины российского бренда оснащены 4,4-литровыми бензиновыми моторами V8 отдачей 598 л.с. Совместно с двигателем работает 9-скоростной «автомат», встроенный между ними электромотор и полный привод.