Универсал Peugeot 508 SW представят в Париже

Сегодня, 14:05

Французами анонсирован новый универсал Peugeot 508 SW. Машина находится на стадии разработки и производитель надеется успеть спроектировать ее к Парижскому автосалону, который пройдет в октябре. В Сети уже имеются тизерные изображения новинки.

Разработчики пока не раскрывают подробности универсала Peugeot 508 SW. О внешности машины тоже нет полного представления, так как ее показали только в «три четверти». Специалисты считают, что, если не брать во внимание изменение формата кузова, «сарай» практически ничем не будет отличаться от одноименного лифтбека. При этом нет уверенности в том, что автомобиль не изменится в плане оснащения.

Презентация Peugeot 508 нового поколения состоялась весной нынешнего года в рамках Женевского мотор-шоу. Машина получила яркий и агрессивный экстерьер и современный салон. Также автомобиль переформатировали из седана в лифтбек. Основой для новинки послужило шасси EPM2. Транспортное средство обзавелось современной электроникой: ассистенты вождения, система ночного видения и многое другое.

Моторную гамму нового Peugeot 508 представляют два бензиновых агрегата отдачей 180 и 225 л.с., а также три дизельных двигателя производительностью 130, 160 и 180 л.с. Кроме того, в течение нынешнего года должна появиться гибридная модификация машины.