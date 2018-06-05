В Ростове утвердили порядок эвакуации брошенных машин

Сегодня, 14:30

Ростовские власти собираются убрать с улиц города бесхозные автомобили. Такое постановление подписал Виталий Кушнарёв, глава администрации Ростова-на-Дону.

Согласно данному постановлению, поиском брошенных машин займутся работники районных администраций донской столицы. Ожидается, что в этом деле им будут помогать местные жители, подавая обращения. Бесхозным признаётся автомобиль, оставленный более чем на 10 дней в месте, которое не предназначено для стоянки.

После того, как брошенный транспорт выявят, на нём прикрепят табличку для владельца с информацией о необходимости убрать авто на место хранения. Если предупреждение не подействует, автомобиль заберёт эвакуатор.

Требование будут размещать на брошенном и разукомплектованном транспорте, наклеив его на стекло или капот, багажник, дверь при отсутствии стекла. Факт размещения будет подтверждать фотосъёмка с указанием даты и времени съёмки.

Машина может находиться на штрафстоянке до 30 дней, после чего транспортное средство в судебном порядке официально признают бесхозным. Если владельца автомобиля удастся установить, он будет должен оплатить услуги эвакуатора и хранение авто.