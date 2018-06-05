Российский солнцемобиль SOL получит защиту от кибератак

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В июле текущего года в США пройдет American Solar Challenge, международные соревнования автомобилей, использующих солнечную энергию. На эти гонки поедет российский прототип SOL.

Разработкой солнцемобиля SOL занимается команда Polytech Solar Team, представляющая Петербургский политехнический университет Петра Великого. В основу корпуса машины лег композитный материал. Движет автомобилем электромотор, который, по словам разработчиков, может разогнать солнцемобиль до скорости в 150 км/ч.

«Лаборатория Касперского» намерена защитить российский солнцемобиль SOL от киберугроз. Данная мера действительно необходима, так как во время заездов машина будет постоянно обмениваться данными с автомобилем сопровождения. Речь идет о показателях скорости, напряжения, тока, температуры энергоносителя и солнечных панелей, а также заряда аккумуляторов.

SOL будет делиться данными для того, чтобы на их основе для автомобиля рассчитывалась скорость движения, которая позволит ему с максимальной эффективностью использовать солнечную энергию. Кибератака может помешать нормальной работе системы, поэтому ей требуется защита.

Эксперты поясняют, что нынешние машины можно считать компьютерами на колесах, так как они имеют много вычислительной техники и они требуют защиты от кибератак. Солнцемобиль SOL в данном аспекте не является исключением.