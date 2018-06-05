Новый Jeep Grand Cherokee построят на платформе Alfa Romeo

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Кроссовер Jeep Grand Cherokee является бестселлером своего бренда, невзирая на то, что его уже можно считать устаревающим. Однако в скором времени машина кардинально обновится.

Только в 2017 году продажи кроссовера Jeep Grand Cherokee на внутреннем рынке составили 240 696 единиц. При этом на европейском рынке модель разошлась тиражом всего в 10 167 автомобилей.

Сейчас выпускается Jeep Grand Cherokee в четвертом поколении, и его жизненный цикл подходит к концу. Автомобиль стоит на конвейере с 2010 года, но до сих пор выглядит современно, хорошо оснащен и имеет качества внедорожника.

Точные сроки появления нового Jeep Grand Cherokee не называются, но известно, что он получит иную силовую линейку и новую платформу. Машина будет продаваться с 5- и 7-местным салонами. Основой для внедорожника послужит шасси, на котором построены Alfa Romeo Giulia и Stelvio. Однако для «американца» архитектура будет модернизирована.

Новый Jeep Grand Cherokee получит систему автономного управления второго уровня. Кроме того, машину оснастят системой активной безопасности.

Инсайдеры утверждают, что из силовой линейки нового Jeep Grand Cherokee уйдет турбодизельный двигатель. Его место займет гибридная установка, состоящая из бензинового мотора и электрической системы, заряжаемой от обычной розетки.