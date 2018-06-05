Subaru нарастила продажи в России на 63% в мае

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Согласно подсчётам агентства «АВТОСТАТ», российские продажи Subaru за прошлый месяц составили 698 машин, что на 62,7% превышает прошлогодний результат. С января по май дилеры японской марки реализовали в РФ 2 980 автомобилей, что на 49,5% больше, чем годом ранее.

Чаще всего россияне приобретали кроссовер Subaru Forester, который в мае нашёл 404 покупателя (+24,3%), сообщает пресс-служба бренда. Компактный XV разошёлся тиражом в 165 автомобилей, тогда как годом ранее удалось продать все 14 таких машин. ТОП-3 российских бестселлеров Subaru замкнул универсал Outback с результатом в 81 авто (-10%).

В конце весны на российский авторынок вернулся полноприводный бизнес-седан Subaru Legacy, который уже на старте продаж заинтересовал ценителей марки. В предыдущем месяце удалось продать 43 экземпляра Legacy. Автомобиль предлагается в России по цене от 2 069 000 рублей в двух комплектациях.

Кроме того, четыре человека приобрели спортивный седан с полным приводом WRX, ещё один покупатель нашёлся для WRX STI.