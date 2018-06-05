«Рожден для российских дорог»: Эксперты объяснили популярность Hyundai Solaris

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Новая генерация одной из самых популярных в России машин вышла на рынок в начале минувшего года. Новинка была тепло принята автомобилистами, которые не перестают констатировать ее удачность.

По мнению многих автомобилистов, Hyundai Solaris имеет совсем немного недостатков. При этом второе поколение модели радует россиян множеством «плюсов», и эксперты решили объяснить, какими именно.

Модель Hyundai Solaris второго поколения «рождена для российских дорог и климата». Машина имеет хорошую подвеску, клиренс в 160 мм, лобовое стекло, рулевое колесо и даже задний диван с электрическим обогревом. Подобные «прелести» в ценовой нише «Соляриса» имеет только KIA Rio.

Россиян также радуют хорошие ходовые качества автомобиля. Ранее можно было услышать, что Hyundai Solaris первой генерации был неустойчив на высоких скоростях. Во втором поколении машины данная проблема исправлена, и она стабильна и уверенна, даже когда движется со скоростью выше 100 км/ч.

Hyundai Solaris второго поколения хорош оснащением и салоном. В эргономичном интерьере автомобиля нет ничего лишнего, за то имеются настраиваемые кресла, руль и многое другое, в том числе современная система мультимедиа с навигатором, климатическая установка, парктроник и так далее.

Учитывая все вышеперечисленное, больше всего россиян радует в популярном Hyundai Solaris его цена. Минимальная стоимость автомобиля составляет 655 000 рублей.