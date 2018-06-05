Воронежцы высмеяли «ВАЗ-асфальтосниматель»

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В Воронеже высмеяли заниженный автомобиль ВАЗ-2115, днище которого от дороги отделяет всего несколько сантиметров. Местные жители удивляются, как подобная машина может ездить по разбитым дорогам.

Снимок авто был опубликован в одном из городских пабликов во «ВКонтакте». «Как раз для наших дорог!» – написал автор фото. В комментариях пользователи поддержали эту тему, отметив, что на российских дорогах можно пробить даже «запаску» в багажнике. Заниженный автомобиль получил прозвище «ВАЗ-асфальтосниматель». Один из воронежцев пошутил, что машина просто «прилегла и спит».

Нашлись и те, кому пришёлся по вкусу «пацанский» ВАЗ. Они предположили, что машина оснащается пневмоподвеской, которая позволяет регулировать клиренс.

Напомним, ранее в городе уже замечали заниженную «пятнашку», причём тогда автомобиль передвигался в компании такого же ВАЗ-2115.