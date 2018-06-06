Geely презентовала новый электрокар Emgrand GSe

Сегодня, 03:00

Компания Geely уже 9 июня выведет на китайский авторынок новую полностью электрическую версию хэтчбека Emgrand GS. Новинка под названием GSe обойдётся примерно в 110 000 юаней (1 060 000 рублей) с учётом госсубсидий.

Ещё два года назад бензиновый Geely Emgrand GS презентовали на Московском автосалоне, причём для РФ имя сменили на Emgrand Cross. В Россию модели должны были начать поставлять из Беларуси ещё в 2017 году, но компания перенесла сроки.

Сегодня автомобиль получил электрический вариант исполнения, который отличается от обычного хэтчбека только пересмотренными бамперами и фальрадиаторной решёткой. У электрокара следующие габариты 4440×1833×1560 мм, а расстояние между осями колёс

Новый Geely Emgrand GSe получил доработанный электромотор мощностью 163 лошадиные силы от седана Emgrand EV. Литий-ионная батарея на 52 кВт/ч обеспечивает запас хода в 353 километра.

Что касается интерьера, Geely Emgrand GSe оборудовали «шайбой» вместо рычага КПП, цифровой приборной панелью, мультимедийным комплексом с 8-дюймовым тачскрином, системой для очистки воздуха ION и сидениями с подогревом.