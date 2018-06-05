Новая Toyota Corolla «переедет» на глобальную платформу TNGA

Сегодня, 11:55

Японская компания Toyota начнёт применять единую платформу для всех версий модели Corolla. Ожидается, что переход на платформу Toyota New Global Architecture упростит процесс разработки авто и позволит сэкономить.

Массовые продажи рестайлинговой Toyota Corolla начнутся уже летом нынешнего года. На сегодняшний день одноимённые хэтчбек, седан и универсал выпускают на трёх разных шасси, но уже в следующем году модель перейдёт на единую платформу TNGA.

Об этом в ходе тестов обновлённой Toyota Corolla на трассе Фудзи Спидвей в японской столице сообщил главный инженер компании Йошики Кониши. Он отметил, что новая концепция получила название Global One Corolla. Господин Кониши добавил, что использование единой архитектуры поможет увеличить ценность бренда и маркетинговую мощь.

Помимо этого, все 16 автозаводов компании, работающих по всему миру, быстрее начнут производство нового автомобиля. Напомним, Toyota начала выпускать модель Crown, прототип которой был продемонстрирован в Токио в прошлом году. В основу новинки легла платформа TNGA, а дизайн серийного авто почти не отличается от концепта.