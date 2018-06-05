Продажи новых электрокаров в России подскочили на 65%

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По итогам первых четырёх месяцев текущего года продажи новых электромобилей на российском авторынке выросли до 28 экземпляров. Как сообщили сотрудники агентства «АВТОСТАТ», это на 65% превышает показатель годичной давности (17 ед.).

Наибольшей популярностью у россиян по-прежнему пользуется Nissan Leaf: с января по апрель было реализовано 15 таких автомобилей. Остальные 13 реализованных электрокаров оказались марки Tesla. Уточняется, что большая часть продаж Tesla пришлась на электрокроссовер Model X (9 ед.).

За отчётный период больше всего автомобилей с нулевым уровнем выбросов купили жители Москвы восемь машин. Ещё шесть экземпляров удалось реализовать в Приморском крае. По два электрокара появилось на дорогах Московской области и Санкт-Петербурга. Кроме того, в десяти регионах России было продано по одному электромобилю без пробега.

Напомним, всего в РФ на 1 января нынешнего года насчитывалось 1 771 авто на электротяге. Среди них наибольшей долей в 62,3% обладал Nissan Leaf, парк данной модели достигал 1 103 единиц. Почти четверть всех электрокаров в стране была зарегистрирована в Приморском крае.