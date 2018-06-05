В 2018 году «взлетели» цены на ходовые авто

Сегодня, 07:08

К концу года эксперты прогнозируют дефицит ходовых моделей на рынке и резкий рост цен. Ожидается, что автомобили с пробегом подорожают на 16%.

По данным экспертов, за первые четыре месяца 2018 года машины на вторичном рынке России стали дороже на 7,8%. Наиболее сильно подорожание коснулось трехлетних кроссоверов и внедорожников, таких как Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4, Mazda CX-5. Средневзвешенная стоимость таких авто в начале мая составляла 1,49 млн рублей, что на 15,3% превышает показатели прошлого года. В то время как меньше всех в цене прибавили «паркетники» возрастом до года.

Эксперты объясняют, что цены на ходовые автомобили в этом году «взлетели» из-за ряда факторов: повышения акцизов на машины с мощными силовыми установками, роста утильсбора и колебаний валютного курса. Это напрямую влияет на рынок новых автомобилей, что в свою очередь отражается на вторичном рынке. Кроме того, весной традиционно повысились цены из-за оживления авторынка.