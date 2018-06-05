Опубликован ТОП-5 полноприводных внедорожников по цене до 1 млн рублей

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Автоэксперты назвали пять внедорожников с полным приводом с ценником не выше 1 000 000 рублей. Рейтинг представлен в основном российскими моделями со спартанским уровнем оснащения.

При покупке LADA 4x4 можно потратить менее чем полмиллиона – всего 469 900 рублей. За эти деньги доступен внедорожник с 83-сильным мотором объёмом 1,7 литра и 5-диапазонной «механикой». Примечательно, что даже «топовый» вариант авто стоит меньше 1 000 000 рублей.

С аналогичными двигателем и коробкой передач предлагается Chevrolet Niva, цены на который варьируются от 578 000 до 723 500 рублей. Базовая версия оснащается только гидроусилителем руля, электростеклоподъёмниками на передних дверях и USB-портом.

УАЗ «Хантер» стоит почти на 200 000 рублей дороже «старичка» от компании «АвтоВАЗ». Вместе с тем такой автомобиль с ценником в 644 900-658 900 рублей комплектуется более мощным 2,7-литроавым мотором с отдачей в 135 сил.

Под капотом внедорожника УАЗ «Патриот» разместился 2,7-литровый агрегат, генерирующий 135 л. с. Приобрести такую машину в зависимости от комплектации можно за 719 000-989 000 рублей.

В ТОП-5 полноприводных внедорожников также вошёл французский Renault Duster, который формально является кроссовером, но неплохо проявляет себя на бездорожье. Авто с 1,6-литровым 114-сильным двигателем доступно минимум за 809 990 рублей.