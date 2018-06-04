Продажи Hyundai в мае выросли в России на 32,7%

Вчера, 22:00

В России продолжается рост спроса на автомобили марки Hyundai. Главными драйверами продаж бренда в РФ остаются седан Solaris и кроссовер Creta. Динамику реализации продукции южнокорейского автогиганта за май отследил «АВТОСТАТ».

Майские продажи новых автомобилей Hyundai в России составили 15 859 машин. Данный показатель превышает прошлогодний на 32,7%. За январь-май текущего года дилеры реализовали в РФ 70 613 транспортных средств бренда, что на 26,3% больше, чем годом ранее.

Моделью Hyundai №1 в России уже который раз становится Hyundai Solaris, в мае проданная в стране тиражом 6 567 единиц. Продажи седана выросли на 11,5% в годовом сравнении. На втором месте располагается кроссовер Creta с результатом в 5 759 реализованных экземпляров с «плюсом» в 37%. Автомобиль остается лидером рынка SUV в России.

Компакт-кросс Hyundai Tucson в прошлом месяце разошелся по России в количестве 1 972 экземпляров. Продажи среднеразмерного паркетника Santa Fe составили 616 единиц. В пятерку самых покупаемых Hyundai в РФ также вошел Elantra. На бизнес-седане свой выбор остановили 453 жителя страны.