Видео: Volkswagen Amarok возит трамвай на прицепе

Сегодня, 06:00

Венгерским офисом немецкого автогиганта снят видеоролик, посвященный среднеразмерному пикапу Volkswagen Amarok. В сюжете автомобиль берет на буксир трамвай. Для видео была взята машина с «топовым» дизельным агрегатом.

В видеоролике пикап Volkswagen Amarok приводится в движение агрегатом Volkswagen TDI 3.0 V6, который выпускается в Венгрии. Также в силовой линейке автомобиля присутствует дизельный TDI 2.0 V4.

Volkswagen Amarok с мотором TDI 3.0 V6 позиционируется как рыночный соперник моделей Ford Ranger, Toyota Hilux и Mitsubishi L200. Продажи грузовика с таким двигателем ведутся только в Европе. Ранее автомобиль собирался в Аргентине, а с 2012 года его выпуск ведется в Германии.

Производство агрегата Volkswagen TDI 3.0 V6 ведется в венгерском городе Дьёр. Производительность мотора составляет 255 л.с. и 590 Нм. Установка комплектуется 8-АКПП с двойным сцеплением, которая передает крутящий момент на полный привод 4Motion AWD.

«Топовый» дизельный мотор Volkswagen Amarok обеспечивает пикапу грузоподъемность в 1 тонну. В промо-ролике машина берет на буксир городской трамвай массой в 49 тонн. Видео снималось во втором по величине городе Венгрии, который называется Дебрецен.