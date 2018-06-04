Воронежцев рассмешил автомобиль с "3D-видеорегистратором"

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Многие российские автовладельцы пользуются видеорегистраторами, однако некоторые устанавливают в свои машины сразу несколько таких устройств. На воронежской дороге был замечен автомобиль с «3D-видеорегистратором».

Стиль вождения воронежских водителей нередко провоцирует ДТП, а доказать чью-либо вину помогает видеорегистратор. Однако этот способ не срабатывает, когда автомобилю врезаются в бок. Один из воронежцев по-своему решил данную проблему и установил сразу три видеорегистратора, направив их в разные стороны, чсем изрядно рассмешил горожан.

Снимок «всевидящего» автомобиля разместил в Instagram житель Воронежа Александр. В комментариях предположили, что машина принадлежит уфологу или Большому Брату – персонажу антиутопии «1984» Джорджа Оруэла, который устроил тотальную слежку за жителями Океании.